Макаревич пожаловался на ненастоящего украинца

Музыкант Макаревич заявил, что его хотел обмануть русскоговорящий журналист

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом России иностранным агентом) пожаловался на ненастоящего украинца в своих соцсетях. Слова музыканта приводит «Газета.ру».

Артист заявил, что его супруге написал лже-представитель украинского агентства УНИАН. В письме мужчина по имени Роман предлагал Макаревичу встретиться в Израиле, чтобы подготовить материал о его винном бизнесе. «Говорит, надо сказать, на безукоризненном русском. Жена просит прислать удостоверение. Удостоверение с дикими ошибками в украинском (начиная от названия агентства) с печатью почему-то архива запорожского горсовета», — заявил музыкант (орфография и пунктуация сохранены — прим. «Ленты.ру»).

После этого, добавил Макаревич, он связался с агентством, там опровергли наличие подобного сотрудника в штате. Отмечается, что украинские журналисты предположили, что лидера «Машины времени» снова пытались обмануть пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). «От себя хочу спросить — ребята, что ж вы так плохо работаете?» — сказал Макаревич.

Ранее сообщалось, что Андрей Макаревич получил почетную докторскую степень в израильском Университете имени Бен-Гуриона.

В марте рокер заявил, что помог восстановить украинскую больницу.