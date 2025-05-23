Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:46, 23 мая 2025Культура

Макаревич пожаловался на ненастоящего украинца

Музыкант Макаревич заявил, что его хотел обмануть русскоговорящий журналист
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом России иностранным агентом) пожаловался на ненастоящего украинца в своих соцсетях. Слова музыканта приводит «Газета.ру».

Артист заявил, что его супруге написал лже-представитель украинского агентства УНИАН. В письме мужчина по имени Роман предлагал Макаревичу встретиться в Израиле, чтобы подготовить материал о его винном бизнесе. «Говорит, надо сказать, на безукоризненном русском. Жена просит прислать удостоверение. Удостоверение с дикими ошибками в украинском (начиная от названия агентства) с печатью почему-то архива запорожского горсовета», — заявил музыкант (орфография и пунктуация сохранены — прим. «Ленты.ру»).

После этого, добавил Макаревич, он связался с агентством, там опровергли наличие подобного сотрудника в штате. Отмечается, что украинские журналисты предположили, что лидера «Машины времени» снова пытались обмануть пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). «От себя хочу спросить — ребята, что ж вы так плохо работаете?» — сказал Макаревич.

Ранее сообщалось, что Андрей Макаревич получил почетную докторскую степень в израильском Университете имени Бен-Гуриона.

В марте рокер заявил, что помог восстановить украинскую больницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США выступили против участия помощника Путина в переговорах по Украине. В чем причина?

    В России сняли на видео падение редкого метеора

    РФ выразила готовность помочь Армении и Азербайджану подписать мирный договор

    Рыбак полчаса сражался с огромной кумжей и побил 45-летний рекорд

    Вяльбе назвала виновных в блокировке допуска россиян в лыжных гонках

    Лавров предложил решение вопроса с подписантом мирного соглашения от Украины

    Меладзе объявил о роспуске группы «ВИА Гра»

    Врач рассказал о единственном способе лечения катаракты

    Российская «Игла» пробила беспилотник до платы

    В России отреагировали на желание США избежать участия Мединского в переговорах по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости