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11:36, 14 мая 2025Культура

Уехавшего из России Макаревича наградили за пользу человечеству

Макаревич получил докторскую степень за пользу человечеству в Израиле
Ольга Коровина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом России иностранным агентом) получил почетную докторскую степень в израильском Университете имени Бен-Гуриона. Об этом артист сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Ученая степень была присвоена Макаревичу «за пользу человечеству». По словам президента учреждения, артист воплотил наследие первого премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона и продемонстрировал «человеческое совершенство».

Ранее Макаревич признался в помощи украинским больницам. До этого артист, покинувший Россию после начала специальной военной операции, заявлял, что не планирует помогать Вооруженным силам Украины из опасений за жизнь своего сына, оставшегося в Москве.

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