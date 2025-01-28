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09:01, 28 января 2025Культура

Макаревич опроверг финансирование ВСУ. Он заявил, что боится за жизнь оставшегося в Москве сына

Макаревич заявил, что не помогает ВСУ из опасений за жизнь сына
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский музыкант, основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что не планирует помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ) из опасений за жизнь своего сына, оставшегося в Москве.

Мне трудно сейчас будет сформулировать это. Но… Я не хочу, чтобы какая-нибудь ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например

Андрей Макаревичмузыкант, основатель рок-группы «Машина времени»

Он назвал текущий конфликт между государствами «жуткой ситуацией», добавив, что все равно продолжает помогать обычным украинцам, хотя и не устраивает в их стране концертов. Музыкант также посетовал на то, что граждане Украины прежде всего видят в нем русского, а уже потом человека, желающего помочь.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Взрыв после атаки дрона ВСУ произошел в паре километров от квартиры сына Макаревича

Музыкант заявил, что боится попадания украинского снаряда по российской столице, так как по воле случая в зоне поражения может оказаться квартира его сына. Последняя атака беспилотниками ВСУ повлекла за собой взрыв, прогремевший всего в паре километров от жилища Ивана Макаревича, сообщает Telegram-канал Shot.

Перед отъездом из России в Израиль лидер группы «Машина времени» передал долю в двухкомнатной квартире на Ленинском проспекте своему наследнику. Когда вражеские беспилотники долетали до Москвы в последний раз, они нанесли удары по зданиям, находящимся всего в нескольких кварталах от дома Макаревича.

Иван Макаревич

Иван Макаревич. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Выяснилось, что один из дронов сдетонировал примерно в 7,5 километра от жилища сына музыканта, на улице Профсоюзной, второй взорвался в шести километрах от его квартиры, на Ленинском проспекте, а последний дрон оказался максимально близко к дому Макаревича-младшего — взрыв произошел всего в двух километрах от него.

Макаревич пожаловался на непростую жизнь в Израиле

После переезда из России жизнь в Израиле оказалась совсем не такой простой, как представлялось прежде. Музыкант Андрей Макаревич признался, что проживание в этой стране обходится ему значительно дороже, чем в России.

По словам певца, многих россиян, переезжающих в Израиль, еще долго не отпускает тоска по Родине — они живут «в своем колпаке», следят за российскими новостями и продолжают смотреть российские программы. Макаревич заметил, что жизнь в Израиле действительно «экономически не лучше», чем в России, однако подчеркнул, что не понимает людей, даже не пытающихся стать в этой стране своими.

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Макаревич также рассказал, что ему практически негде говорить на иврите, хотя изучение языка было обязательным пунктом для переезда. «Потому что я готовлю фразу на иврите, иду в магазин. А мне говорят на чистом русском: "Здравствуйте, Андрей Вадимович"», — пожаловался музыкант.

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