Уехавший из России Макаревич признался в финансировании Украины

Уехавший из России певец Макаревич признался в помощи украинским больницам

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом России иноагентом) сообщил, что помог восстановить украинскую больницу. Об этом он рассказал в интервью журналисту Станиславу Кучеру (признан Минюстом России иноагентом).

«Не хочу хвастаться, это очень некрасиво. Я помогал разным организациям восстановить больницу. На мои деньги построили несколько домиков», — сказал музыкант, покинувший Россию после начала специальной военной операции (СВО).

В январе Макаревич заявил, что не планирует помогать Вооруженным силам Украины из опасений за жизнь своего сына, оставшегося в Москве.

Ранее уехавший из России после начала СВО музыкант Борис Гребенщиков (признан Минюстом России иноагентом) заявил, что материально помогал украинской больнице.