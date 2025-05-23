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10:13, 23 мая 2025Мир

Одна страна ЕС обвинила Украину в шпионаже

Орбан: Спецслужбы Украины проводят оперативные мероприятия на территории Венгрии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Marton Monus / Reuters

Украинские спецслужбы проводят оперативную деятельность на территории Венгрии и используют местную оппозицию для продвижения идеи вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, его слова передает Mediaklikk.

«Их спецслужбы проводят оперативные мероприятия на территории Венгрии, чтобы каким-то образом заставить венгерское правительство принять такое решение вопреки нашим интересам», — сказал политик.

При этом он указал, что украинские агенты пытаются мобилизовать венгерскую оппозицию для влияния на общественное мнение. По словам спикера, для этого Киев задействует «серьезные ресурсы».

Ранее Орбан заявлял, что вступление Украины в ЕС представляет большую опасность для Венгрии и противоречит ее национальным интересам. Премьер отмечал, что при таком сценарии его стране грозит массовая миграция из соседней республики.

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