Около 10 тысяч мигрантов могли незаконно получить российское гражданство

В Пензе возбудили дело против экс-руководителей миграционной службы

В Пензе следователи возбудили дело против бывшего начальника местного управления по вопросам миграции УМВД и его заместителя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, экс-руководители миграционной службы за деньги оформляли незаконно мигрантам гражданство, вид на жительство и иные документы. Таких случаев около десяти тысяч. Следователи возбудили дело по статье 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ.

Кроме того, подозреваемые помогали бизнесмену, который нанимал мигрантов, предупреждениями о скорых проверках. Мужчин задержали в апреле по делу о получении взяток, а позже вскрылись и другие преступления.

Ранее стало известно, что в Москве полиция задержала шестерых участников группировки, которая занималась незаконной легализацией мигрантов.