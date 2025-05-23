Орбан пообещал помешать одному плану ЕС против России

Орбан: Венгрия не допустит запрета на поставки нефти и газа из России в ЕС

Венгрия не допустит принятия плана Европейской комиссии (ЕК), который предполагает фактически полный запрет на поставки нефти и газа из России в страны Европейского союза (ЕС) с конца 2027 года. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

«На предстоящих переговорах в Брюсселе Венгрия должна проявить не только мудрость, но и настойчивость для того, чтобы предотвратить принятие решения, запрещающее использование российского газа. Если ЕК примет его, то расходы Будапешта на энергоносители вырастут на дополнительные два миллиарда евро в год, что существенно повысит стоимость коммунальных услуг», — отметил глава венгерского правительства.

Также Орбан указал на то, что в случае реализации плана Еврокомиссии, проживающим в Венгрии придется платить «в два раза больше за электроэнергию, а за отопление — в четыре».

6 мая Еврокомиссия представила план по отказу от российских энергоносителей. Среди прочего, документ предусматривает расторжение долгосрочных контрактов с российскими поставщиками газа к концу 2027 года, а также отказ от заключения новых контрактов с 2025 года.