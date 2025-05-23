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08:24, 23 мая 2025Россия

Острую кишечную инфекцию выявили у 12 студентов российского колледжа

В Приморском крае острую кишечную инфекцию выявили у 12 студентов колледжа
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

В Приморском крае острую кишечную инфекцию выявили у 12 студентов одного из колледжей. Об этом сообщили РЕН ТВ в региональном управлении Роспотребнадзора.

По сведениям телеканала, специалисты отобрали в столовой учебного заведения смывы на показательную микрофлору, а также взяли пробы пищевых продуктов и дезинфицирующих средств.

Представители прокураты Приморья заявили о проведении проверки по факту острого кишечного отравления у студентов. Ведомство взяло под контроль ход и результаты расследования.

До этого стало известно, что в школе №178 Екатеринбурга произошло массовое отравление учеников. Дети рассказали, что в столовой на обед им давали гречку с гуляшом. Вкус соуса показался ребятам странным.

ЖЗЛ
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