Отказавшаяся носить бюстгальтер 50 лет назад ведущая объяснила причины этого решения

Американская телеведущая Вупи Голдберг заявила, что не носит бюстгальтер 50 лет

Известная 69-летняя американская телеведущая и актриса Вупи Голдберг рассказала в эфире ток-шоу «Взгляд» (The View) о том, что уже около 50 лет не носит лифчик. На это обратило внимание издание US Magazine.

Ведущая шоу Джой Бехар заявила, что хочет снять бюстгальтер, поскольку чувствует себя некомфортно. Она также вспомнила, что ее соведущая Голдберг больше полувека назад отказалась от этого предмета гардероба.

Голдберг подтвердила ее слова и объяснила, что отказалась от лифчика из-за ограничений, которые он создает. «Я не ношу его. Я уже 50 лет не надевала бюстгальтер. Он слишком неудобный, и мне все равно, если она [грудь] будет касаться пола», — объяснила причины этого решения ведущая и подчеркнула, что для нее важнее чувствовать себя свободно.

Ранее сообщалось, что 60-летняя ведущая британского ток-шоу «Свободные женщины» (Loose Women) Надя Саваха показала свой бюстгальтер в прямом эфире. Телеведущая рассказала, что ей указали на ошибку в выборе нижнего белья, и предложила коллегам посмотреть на него.