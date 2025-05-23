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06:14, 23 мая 2025Россия

Песков оценил возможное изменение состава переговорной группы Украины

Песков: В переговорах с Украиной важны все нюансы
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Reuters

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости дал оценку возможным изменениям состава переговорной группы Украины.

Он отметил, что «имеют значение все нюансы».

До этого источник ТАСС сообщил, что Киеву необходимо будет изменить состав делегации для работы над меморандумом из-за нехватки профессиональных политиков.

Предполагается, что в первую очередь на участие в составлении меморандума будет претендовать глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По мнению источника, не исключается вхождение в состав делегации представителей от ЕС или США.

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