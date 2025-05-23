Песков оценил возможное изменение состава переговорной группы Украины

Песков: В переговорах с Украиной важны все нюансы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости дал оценку возможным изменениям состава переговорной группы Украины.

Он отметил, что «имеют значение все нюансы».

До этого источник ТАСС сообщил, что Киеву необходимо будет изменить состав делегации для работы над меморандумом из-за нехватки профессиональных политиков.

Предполагается, что в первую очередь на участие в составлении меморандума будет претендовать глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По мнению источника, не исключается вхождение в состав делегации представителей от ЕС или США.