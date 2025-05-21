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18:18, 21 мая 2025Бывший СССР

Стала известна причина изменения состава делегации Украины

ТАСС: Киев изменит состав делегации из-за нехватки профессиональных политиков
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Киеву необходимо будет изменить состав делегации для работы над меморандумом из-за нехватки профессиональных политиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

«Там явно не хватает политиков. И встанет вопрос о том, чьи креатуры войдут туда, чтобы контролировать процесс ведения переговоров», — сообщил он о причине возможных изменений.

Предполагается, что в первую очередь на участие в составлении меморандума будет претендовать глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По мнению источника, не исключается вхождение в состав делегации представителей от Европейского союза (ЕС) или США.

Ранее президент США Дональд Трамп попросил Россию включить в меморандум по Украине вызывающие согласие пункты. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что работа над составлением текста документа идет динамично.

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