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04:03, 23 мая 2025Бывший СССР

Подполье обвинило ВСУ в использовании жителей Краматорска в качестве живого щита

РИАН: Подполье обвинило ВСУ в использовании жителей Краматорска в качестве щита
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dmytro Smoliyenko / Globallookpress.com

Подполье обвинило Вооруженные силы Украины (ВСУ) в использовании жителей Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР) в качестве живого щита. Об этом сообщает РИА Новости.

«ВСУ размещают склады с вооружением и с БК на первых этажах жилых домов в Краматорске. При этом мирных жителей из таких домов не эвакуируют», — заявил собеседник агентства.

В подполье добавили, что на протесты гражданского населения следует агрессивная реакция.

Ранее подпольщики рассказали, что украинские военные в районе Купянска Харьковской области массово покидают свои позиции из-за «бездарного командования», отсутствия боекомплекта и обеспечения.

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