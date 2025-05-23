Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:12, 23 мая 2025Бывший СССР

Подразделения ВС России взяли Отрадное

ВС России взяли под контроль населенный пункт Отрадное
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Отрадное на южнодонецком направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Воин DV».

«Вслед за Богатырем в результате штурмовых действий военнослужащими 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии освобожден населенный пункт Отрадное», — указано в сообщении.

Отмечается, что в результате боевых действий было зачищено более 200 строений и уничтожено до двух взводов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили узел связи 23-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ в Отрадном. Отмечаkjcm, что в результате атаки было уничтожено до 10 человек личного состава 23-й ОМБр.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Cтало известно о решении IIHF по допуску сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026

    Высокопоставленного чиновника из российского региона арестовали за взятку

    Малышева побоялась пробовать неприятное азиатское блюдо и отдала его зрителям

    Бросивший в здание УФСБ коктейль Молотова россиянин получил приговор

    В РПЦ словами об СВО отреагировали на отказ пускать школьницу на ЕГЭ с иконой

    В Магаданской области полицейские спасли 13 дальнобойщиков из паводковой ловушки

    Четырехлетний мальчик пошел плавать в бассейне на курорте Европы и не выжил

    ЦБ понизил курс доллара

    Вэнс ответил на вопрос о военных операциях США за рубежом

    Российский врач спас укушенную змеей пассажирку рейса с Бали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости