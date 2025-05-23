ВС России взяли под контроль населенный пункт Отрадное

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Отрадное на южнодонецком направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Воин DV».

«Вслед за Богатырем в результате штурмовых действий военнослужащими 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии освобожден населенный пункт Отрадное», — указано в сообщении.

Отмечается, что в результате боевых действий было зачищено более 200 строений и уничтожено до двух взводов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили узел связи 23-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ в Отрадном. Отмечаkjcm, что в результате атаки было уничтожено до 10 человек личного состава 23-й ОМБр.