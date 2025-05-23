Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:08, 23 мая 2025Силовые структуры

Подростков 2008 и 2011 года рождения задержали за подготовку поджога здания Минобороны

ФСБ: Двух подростков в Тверской области задержали за подготовку поджога здания
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В городе Вышний Волочек Тверской области задержали двух подростков 2008 и 2011 года рождения, которые в преддверии Дня Победы по заданию украинского куратора осуществляли подготовку поджога одного из зданий Минобороны, сообщает ФСБ.

Спецслужба называет их «сторонниками идеологии массовых убийств и неонацизма». У подростков изъяли самодельные зажигательные устройства.

Кроме того, в телефонах задержанных обнаружили переписку в Telegram с куратором. По данным ФСБ, подростки «присягнули» боевикам запрещенной в России украинской террористической организации, а также отправляли куратору видеоотчеты.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела о приготовлении к совершению теракта и участии в деятельности террористической организации.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Татарстана, готовившегося диверсию на заводе Казани. 25-летний задержанный является участником проукраинской организации. Диверсант планировал использовать беспилотник для атаки на завод.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алаудинов рассказал об отказе «Ахмата» брать в плен наемников

    Кайли Дженнер показала фигуру в купальнике с откровенными вырезами

    Раскрыт источник гамма-вспышек на Земле

    Тревел-блогерша описала свое возвращение в Россию фразой «отвыкла от такого в Европе»

    Встречу вернувшегося из Афганистана военного с матерью спустя 40 лет сняли на видео

    Россиянам назвали сферы работы с самым быстрым карьерным ростом

    Россиянина увезли в реанимацию с рыбалки

    В Японии произошло мощное землетрясение

    Россия резко нарастила закупки сырья для популярного напитка

    Стали известны подробности о выезде жителей Краматорска в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости