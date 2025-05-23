Подростков 2008 и 2011 года рождения задержали за подготовку поджога здания Минобороны

ФСБ: Двух подростков в Тверской области задержали за подготовку поджога здания

В городе Вышний Волочек Тверской области задержали двух подростков 2008 и 2011 года рождения, которые в преддверии Дня Победы по заданию украинского куратора осуществляли подготовку поджога одного из зданий Минобороны, сообщает ФСБ.

Спецслужба называет их «сторонниками идеологии массовых убийств и неонацизма». У подростков изъяли самодельные зажигательные устройства.

Кроме того, в телефонах задержанных обнаружили переписку в Telegram с куратором. По данным ФСБ, подростки «присягнули» боевикам запрещенной в России украинской террористической организации, а также отправляли куратору видеоотчеты.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела о приготовлении к совершению теракта и участии в деятельности террористической организации.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Татарстана, готовившегося диверсию на заводе Казани. 25-летний задержанный является участником проукраинской организации. Диверсант планировал использовать беспилотник для атаки на завод.