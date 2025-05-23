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13:12, 23 мая 2025Силовые структуры

Полицейские проанализировали маршруты тысячи россиян для раскрытия преступления из 2010-х

На Урале рэкетир организовал убийство бизнесмена, угрожая родственникам киллера
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Сотрудники полиции проанализировали маршруты и контакты более тысячи россиян, чтобы раскрыть расправу над уральским бизнесменом в 2010-е годы. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина с огнестрельным ранением был обнаружен около дома в городе Карталы Челябинской области в ноябре 2014 года. Уточнялось, что потерпевший направлялся утром в поликлинику и был застрелен из гладкоствольного ружья. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ, однако найти злоумышленников по горячим следам не удалось.

После проверки маршрутов и контактов россиян, которые находились рядом с местом преступления, подозреваемые были установлены. Сначала полицейские нашли предполагаемого киллера — неоднократно судимого местного жителя, а позже — еще пятерых участников криминальной группы. Сейчас двое из них уже находятся в местах лишения свободы, остальные задержаны.

Как уточнили «Ленте.ру» в Следственном комитете России, погибшим оказался предприниматель. Мужчина отказался выплачивать рэкетиру часть прибыли за покровительство, и тот организовал расправу над ним. Для этого организатор привлек четырех знакомых и 44-летнего киллера, которого он склонил к преступлению при помощи угроз его родным.

Ранее в Савеловском районном суде Москвы прошли прения сторон по уголовному делу бывшего ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, обвиняемого в расправе над предпринимателем в 90-е годы.

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