Бывшему ректору российского университета запросили четверть века за расправу в 90-х

Прокурор запросил 25 лет экс-ректору КФУ Гафурову за убийство предпринимателя

В Савеловском суде Москвы прошли прения сторон по уголовному делу бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова, обвиняемого в расправе над предпринимателем в 90-е годы. Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор, представляющий государственное обвинение, просил назначить подсудимому наказание в виде 25 лет лишения свободы. Четверть века Гафуров, по мнению гособвинителя, должен провести в колонии строгого режима.

По версии следствия, он заказал покушение на депутата и предпринимателя из Елабуги Айдара Исрафилова, в которого стреляли 28 августа 1999 года в Москве на автостоянке возле рынка у спорткомплекса ЦСКА.

Показания о причастности Гафурова к преступлению дал один из лидеров банды «29-й комплекс» Юрий Еременко (Ерема), однако позже он заявил, что оговорил экс-ректора, чтобы выйти из колонии, где стал слепнуть.

ОПГ «29-й комплекс» — одно из крупнейших преступных сообществ, действовавших на территории Татарстана, Москвы и Украины в 1990-е годы и в начале 2000-х. Основу группировки составили бывшие добровольцы из стройотрядов, возводивших город Набережные Челны.