Давший показания против экс-ректора Казанского университета сообщил об обмане

«Ъ»: Давший показания на экс-ректора КФУ Гафурова сообщил, что его обманули

Один из лидеров банды «29-й комплекс» Юрий Еременко (Ерема), давший показания против бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова, заявил об обмане оперативников. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в колонии Еременко стал слепнуть, и ему потребовалась операция по удалению катаракты. Тогда на него вышли сотрудники органов и пообещали организовать вмешательство, если он подтвердит причастность Гафурова к расправе над депутатом и бизнесменом Айдаром Исрафиловым в 1999 году.

После дачи показаний операция бывшего «авторитета» откладывалась, а помощь обещали оказать только после подтверждения показаний в суде. Сейчас Еременко ослеп на один глаз и «более никаких причин для оговора» Гафурова не имеет — он заявил, что экс-ректор КФУ не причастен к преступлению, однако ходатайство о его повторном вызове на допрос суд отклонил.

Ильшат Гафуров обвиняется в покушении, а также в расправе с отягчающими обстоятельствами. По версии следствия, от его действий пострадал Исрафилов — в депутата стреляли 28 августа 1999 года в Москве на автостоянке возле рынка, расположенного в спорткомплексе ЦСКА.