Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:03, 19 декабря 2022Силовые структуры

Ректору Казанского университета продлили арест по делу об убийстве

Мосгорсуд продлил арест до 21 марта ректору КФУ Гафурову по делу об убийстве депутата

Фото: Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции»

Московский городской суд продлил арест ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову по делу о причастности к заказному убийству депутата в 1999 году. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщает ТАСС.

Гафуров будет находиться в СИЗО до 21 марта.

Ректора КФУ обвиняют в покушении на убийство, а также в убийстве с отягчающими обстоятельствами, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. В обоих случаях Гафуров, по мнению следствия, был подстрекателем.

Жертвой преступлений был депутат и бизнесмен Айдар Исрафилов. 28 августа 1999 года в Москве на автостоянке возле рынка, расположенного в спорткомплексе ЦСКА, из припаркованного ВАЗ-2106 выскочил человек в белой куртке и на глазах у десятков людей расстрелял Исрафилова в упор из пистолета.

Гафурова задержали из-за показаний Адыгана Саляхова — лидера ОПГ «29-й комплекс», одной из самых жестоких группировок 1990-х.

ОПГ «29-й комплекс» — одно из крупнейших преступных сообществ, действовавших на территории Татарстана, Москвы и Украины в 1990-е годы и в начале 2000-х. Основу группировки составили бывшие добровольцы из стройотрядов, возводивших город Набережные Челны. На их счету свыше 20 убийств, более 30 членов ОПГ были осуждены.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось о занятии выгодных рубежей на донецком направлении
Российские войска уничтожили две группы диверсантов ВСУ под Донецком
Опубликована карта боевых действий на Украине на 19 декабря
Ректору Казанского университета продлили арест по делу об убийстве
Голкипер сборной Аргентины объяснил неприличный жест во время награждения на ЧМ
Белоруссия завершила внезапную проверку боеготовности армии
Путин запретил суррогатное материнство для иностранцев
В Роспотребнадзоре оценили необходимость введения ограничений из-за гриппа
Зеленский попросил у западных лидеров еще больше оружия
Журналисты сравнили терпение ЕС и США в отношении поддержки Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.