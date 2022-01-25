Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Ректору Казанского университета не удалось обжаловать арест по делу об убийстве

Мосгорсуд оставил в СИЗО ректора КФУ Ильшата Гафурова по делу об убийстве депутата
Ильшат Гафуров

Ильшат Гафуров. Фото: Tatarstan.ru / Wikimedia

Ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову не удалось обжаловать свой арест по делу о причастности к заказному убийству депутата в 1999 году. Об этом во вторник, 25 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Гафурову отказали в избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, в том числе в домашнем аресте. Он будет находиться в СИЗО до 21 февраля.

Ректора КФУ обвиняют в покушении на убийство, а также в убийстве с отягчающими обстоятельствами, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. В обоих случаях Гафуров, по мнению следствия, был подстрекателем.

Жертвой преступлений был депутат и бизнесмен Айдар Исрафилов. 28 августа 1999 года в Москве на автостоянке возле рынка, расположенного в спорткомплексе ЦСКА, из припаркованного ВАЗ-2106 выскочил человек в белой куртке и на глазах у десятков людей расстрелял Исрафилова в упор из пистолета.

Гафурова задержали из-за показаний Адыгана Саляхова — лидера ОПГ «29-й комплекс», одной из самых жестоких группировок 1990-х.

ОПГ «29-й комплекс» — одно из крупнейших преступных сообществ, действовавших на территории Татарстана, Москвы и Украины в 1990-е годы и в начале 2000-х. Основу группировки составили бывшие добровольцы из стройотрядов, возводивших город Набережные Челны. На их счету свыше 20 убийств, более 30 членов ОПГ были осуждены.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Названа причина отключения электричества в Казахстане, Киргизии и Узбекистане
В Узбекистане сотни людей застряли на канатной дороге из-за сбоя электричества
Пошлый дизайн торта Анастасии Решетовой смутил ее фанатов
Комитет Совфеда одобрил закон о пожизненном заключении для педофилов
В Москве задержали подозреваемого в нападении на вдову Градского
Названы самые прибыльные профессии для молодежи в России
Член СПЧ предсказал будущее девятилетней студентки МГУ Тепляковой
В США рассказали о провокационном полете российских Су-34 и Су-35 в Сирии
Девушка-боец UFC бросила стриптиз ради карьеры в MMA
России и США предложили решить проблему Украины по австрийскому сценарию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter