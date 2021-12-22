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Ректора Казанского университета заключили под стражу по делу о заказном убийстве

В Москве суд арестовал ректора КФУ Гафурова по делу о заказном убийстве в 90-х годах
Начало событий в новости Ректора Казанского университета обвинили в заказном убийстве

Фото: Басманный суд Москвы

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову, обвиняемому в заказном убийстве депутата Айдара Исрафилова, которое было совершено 28 августа 1999 года — его поместили в изолятор до 21 февраля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы.

Он арестован по ходатайству следственных органов. Гафурову предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по найму и предварительному сговору, а также в покушении на приготовлении к убийству. По данным «Ленты.ру», речь идёт о преступлениях в отношении Айдара Исрафилова — депутата Елабугского совета и владельца городского рынка.

Как уточнили корреспонденту «Ленты.ру» в Басманном суде, в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании в отношении Гафурова меры пресечения не связанной с заключением под стражу, в том числе домашнего ареста – отказано.

Ранее 22 декабря источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что убийство Исрафилова произошло в Москве на автостоянке возле рынка, расположенного в спорткомплексе ЦСКА. Из припаркованного ВАЗ-2106 выскочил человек в белой куртке и на глазах у десятков людей расстрелял Исрафилова в упор из пистолета. Он был депутатом елабужского объединенного совета народных депутатов.

Гафуров был задержан из-за показаний Адыгана Саляхова — лидера ОПГ «29-й комплекс», одной из самых жестоких группировок 1990-х.

ОПГ «29-й комплекс» — одно из крупнейших преступных сообществ, действовавших на территории Татарстана, Москвы и Украины в 90-е годы и в начале 2000-х. Основу группировки составили бывшие добровольцы из стройотрядов, возводивших город Набережные Челны. На их счету свыше 20 убийств, более 30 членов ОПГ были осуждены.

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Любовь Ширижик
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