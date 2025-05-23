Получившие иск на 1,6 триллиона от Трампа продюсеры выступили с защитой телеканала

The Mirror: Продюсера канала CBS News назвали обвинения Трампа безосновательными

Продюсеры американского телеканала CBS News выступили с защитой интервью бывшего вице-президента США Камалы Харрис в программе «60 минут», против которого президент США Дональд Трамп подал иск в размере 20 миллиардов долларов (около 1,6 триллиона рублей). На это обратило внимание издание The Mirror.

Отмечается, что выпуск вышел в эфир в октябре 2024 года, накануне президентских выборов, и включал интервью с соперницей Трампа на президентских выборах Харрис и ее напарником по предвыборной кампании, губернатором Миннесоты Тимом Уолзом. Cогласно утверждению Трампа, ответы Харрис были смонтированы редакторами таким образом, чтобы выставить ее в более выгодном свете.

В частности, Трамп заявил, что продюсеры смонтировали ответ Харрис на вопрос о том, почему премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проигнорировал администрацию бывшего президента США Джо Байдена. По мнению Трампа, изначальный ответ Харрис был бессвязным, но с помощью редакторов обрел новый смысл.

Продюсеры CBS News отвергли обвинения, назвав их ложью. Они заявили, что монтаж интервью — обычная практика на телевидении, поскольку все интервью, которое не выходит в прямом эфире, редактируется ради краткости.

В ответ на жалобу Федеральная комиссия по связи (FCC) потребовала от CBS предоставить полный, неотредактированный текст интервью. Позже расшифровка была опубликована.

По информации источников, телеканал рассматривает возможность урегулирования иска Трампа за сумму от 30 до 50 миллионов долларов, однако большинство сотрудников «60 минут» выступают против любых выплат, считая иск необоснованным.

Ранее сообщалось, что глава телеканала CBS News Венди Макмахон объявила об отставке, заявив о разногласиях с руководством компании по стратегии развития. Уход главы телеканала произошел во время судебного спора с Трампом.