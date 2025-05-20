Глава американского телеканала ушла в отставку после иска Трампа

Глава CBS News Макмахон ушла в отставку после иска Трампа к телеканалу

Глава телеканала CBS News Венди Макмахон объявила об отставке, заявив о разногласиях с руководством компании по стратегии развития. Об этом сообщается на сайте телеканала.

По словам Макмахон, последние месяцы были для нее непростыми, и пришло время для смены руководства, чтобы телеканал мог продолжить движение вперед.

Уход главы телеканала произошел во время подготовки слияния материнской компании Paramount Global с Skydance, а также во время судебного спора с президентом США Дональдом Трампом.

В октябре прошлого года Трамп подал в суд на телеканал CBS News из-за интервью с его соперницей на выборах Камалой Харрис. Свое решение политик объяснил тем, что телеканал якобы ввел общественность в заблуждение с целью вмешательства в предстоящие президентские выборы. Отмечается, что Трамп потребовал выплатить компенсацию в размере 10 миллиардов долларов.