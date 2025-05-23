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01:00, 23 мая 2025Ценности

Популярная певица в бикини станцевала перед камерой

Британская певица Пикси Лотт в зеленом бикини станцевала перед камерой
Мария Винар

Кадр: @pixielott

Британская певица и автор песен Виктория Луиза Лотт, более известная как Пикси Лотт, в откровенном виде станцевала перед камерой. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя популярная исполнительница предстала на размещенных кадрах в зеленом бикини, который включал в себя атласный бюстгальтер и плавки с завязками на талии. Она позировала в солнцезащитных очках, оформленных золотистой оправой, и с пышной кудрявой прической.

Поклонники оценили ролик знаменитости в комментариях. «Все еще потрясающая», «Ты выглядишь невероятно», «Красотка», «Абсолютное совершенство», «Шикарная женщина», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что звезда нескольких британских реалити-шоу Ферн МакКанн показала фигуру в откровенном образе.

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