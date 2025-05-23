Поставки китайских легковушек в Россию обрушились

«Автостат»: Экспорт легковых машин из КНР в РФ упал в 2,6 раза в январе-апреле

По итогам первых четырех месяцев 2025 года суммарные объемы ввоза китайских легковых автомобилей в Россию сократились в 2,6 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 105,7 тысячи единиц. О резком снижении экспорта этого вида машин из КНР в РФ сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные агентства «Автостат».

Для сравнения, в январе-апреле в Россию завезли в общей сложности 270,3 тысячи китайских легковушек. Таким образом, за год показатель сократился на 164,6 тысячи единиц. Доля китайских марок в структуре российского импорта за 12 месяцев снизилась на 7 процентных пунктов (п.п.) — с 79 до 72 процентов.

В денежном выражении, согласно сведениям таможни азиатской страны, поставки за отчетный период сократились на 47 процентов год к году. Стоимость экспорта китайских легковушек в Россию за это время просела до 1,9 миллиарда долларов. В результате поставки этих видов машин в РФ просели гораздо сильнее прогноза, отметили аналитики.

Резкое снижение поставок легковушек из Китая эксперты связали с рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики они отнесли регулярное повышение утильсбора, а также значительные масштабы затоваривания на российском авторынке. По словам главы ассоциации «Российские автодилеры» Алексея Подщеколдина, объемы пылящихся на складах китайских машин в настоящее время составляют порядка 350 тысяч единиц. Глава «Автостата» Сергей Целиков, в свою очередь, оценивал масштабы в 300-350 тысяч.

Избавиться от балласта дистрибьюторам китайских брендов в РФ не удается даже с учетом внушительных скидок. Средний дисконт в первом квартале составлял 100-500 тысяч, а в некоторых случаях — достигал миллиона. При таком раскладе, сходятся во мнении эксперты, рассчитывать на рост поставок китайских легковушек в Россию не приходится. Согласно их прогнозу, по итогам 2025 года суммарные объемы экспорта машин из КНР в РФ просядут на 15 процентов.