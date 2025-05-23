Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:41, 23 мая 2025Экономика

Поставки китайских легковушек в Россию обрушились

«Автостат»: Экспорт легковых машин из КНР в РФ упал в 2,6 раза в январе-апреле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Сергей Тарасов / РИА Новости

По итогам первых четырех месяцев 2025 года суммарные объемы ввоза китайских легковых автомобилей в Россию сократились в 2,6 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 105,7 тысячи единиц. О резком снижении экспорта этого вида машин из КНР в РФ сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные агентства «Автостат».

Для сравнения, в январе-апреле в Россию завезли в общей сложности 270,3 тысячи китайских легковушек. Таким образом, за год показатель сократился на 164,6 тысячи единиц. Доля китайских марок в структуре российского импорта за 12 месяцев снизилась на 7 процентных пунктов (п.п.) — с 79 до 72 процентов.

В денежном выражении, согласно сведениям таможни азиатской страны, поставки за отчетный период сократились на 47 процентов год к году. Стоимость экспорта китайских легковушек в Россию за это время просела до 1,9 миллиарда долларов. В результате поставки этих видов машин в РФ просели гораздо сильнее прогноза, отметили аналитики.

Материалы по теме:
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая. Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая.Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
8 мая 2025
Ржавчина, глюки и поломки. Россияне массово жалуются на китайские авто. Что бесит их больше всего?
Ржавчина, глюки и поломки.Россияне массово жалуются на китайские авто. Что бесит их больше всего?
25 марта 2025

Резкое снижение поставок легковушек из Китая эксперты связали с рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики они отнесли регулярное повышение утильсбора, а также значительные масштабы затоваривания на российском авторынке. По словам главы ассоциации «Российские автодилеры» Алексея Подщеколдина, объемы пылящихся на складах китайских машин в настоящее время составляют порядка 350 тысяч единиц. Глава «Автостата» Сергей Целиков, в свою очередь, оценивал масштабы в 300-350 тысяч.

Избавиться от балласта дистрибьюторам китайских брендов в РФ не удается даже с учетом внушительных скидок. Средний дисконт в первом квартале составлял 100-500 тысяч, а в некоторых случаях — достигал миллиона. При таком раскладе, сходятся во мнении эксперты, рассчитывать на рост поставок китайских легковушек в Россию не приходится. Согласно их прогнозу, по итогам 2025 года суммарные объемы экспорта машин из КНР в РФ просядут на 15 процентов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России начали бои за Купянск

    Пристрастившийся к марихуане россиянин в приступе бреда выпал из окна в Таиланде

    Стало известно о погибших при крушении вертолета в российском регионе

    Путин подписал закон о квотах на бесплатное обучение в вузах для одной категории россиян

    Список допущенных к работе в российском такси машин оказался неокончательным

    Переехавший с Украины в Россию популярный блогер решил жениться

    Путин предложил кандидатуру на пост замглавы Конституционного суда

    Гигантский трутовик удивил россиян

    Посольство России усомнилось в одной площадке для переговоров с Украиной

    Глава МИД Польши призвал ЕС готовиться к утрате США интереса к Украине и Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости