Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:57, 23 мая 2025Мир

Потерю Украиной еще нескольких областей спрогнозировали

Чешский политолог Крейчи: Украина может потерять еще несколько областей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украина под натиском российских сил может потерять еще несколько областей. С такимм заявлением в интервью изданию Parlamentní listy выступил чешский политолог Оскар Крейчи.

«Если сегодня Украина теряет четыре региона, если русские продолжат [наступление], Украина потом потеряет шесть или семь [областей]», — сказал эксперт.

Как пояснил Крейчи, скорее всего Украина лишится Харьковской и Одесской областей, поскольку, по его мнению, ничто не сможет остановить наступление российских войск.

Ранее Крейчи заявил, что для завершения конфликта Киеву следует согласиться уступить территории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Украина начали самый масштабный обмен пленными за всю спецоперацию. Москва вернула 270 военных и десятки гражданских

    Туристу отказали в перелете из-за небольшого дефекта в паспорте

    В Германии произошел теракт на вокзале Гамбурга

    Российский метрополитен потребовал миллионы рублей с террористов

    Потерю Украиной еще нескольких областей спрогнозировали

    Смертельно опасная змея дважды укусила спящего юношу

    Лавров рассказал о надежде Европы

    В МИД Украины заявили о работе над встречей Путина и Зеленского

    Получившие иск на 1,6 триллиона от Трампа продюсеры выступили с защитой телеканала

    На Украине запустили новый БПЛА «Батяр»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости