Потерю Украиной еще нескольких областей спрогнозировали

Чешский политолог Крейчи: Украина может потерять еще несколько областей

Украина под натиском российских сил может потерять еще несколько областей. С такимм заявлением в интервью изданию Parlamentní listy выступил чешский политолог Оскар Крейчи.

«Если сегодня Украина теряет четыре региона, если русские продолжат [наступление], Украина потом потеряет шесть или семь [областей]», — сказал эксперт.

Как пояснил Крейчи, скорее всего Украина лишится Харьковской и Одесской областей, поскольку, по его мнению, ничто не сможет остановить наступление российских войск.

Ранее Крейчи заявил, что для завершения конфликта Киеву следует согласиться уступить территории.