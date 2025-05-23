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11:56, 23 мая 2025Россия

Появились новые кадры с уничтоженной под Суджей западной техникой ВСУ

Опубликовано видео с уничтоженной западной техникой ВСУ в Курской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось новое видео с разбитой западной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. Ролик опубликовал Telegram-канал «Северный Ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Кадры, как утверждается, сняты в окрестностях Черкасской Конопельки бойцами 22-го мотострелкового полка. На них видно несколько сильно поврежденных военных бронемашин, рядом с которыми также заметны воронки в земле. Дата, когда сделана запись, не уточняется.

По данным авторов поста, на видео запечатлены подбитые боевые машины пехоты Marder и Bradley, немецко-британская бронемашина разминирования Wisent 1, а также боевые бронемашины Humvee и «Козак».

Ранее в сети появилось видео с другим кладбищем техники ВСУ под Суджей, образовавшемся в районе населенного пункта Черкасское Поречное. На кадрах, снятых российскими бойцами из салона автомобиля, видно стоящую вдоль дороги сожженные украинские бронемашины.

ЖЗЛ
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