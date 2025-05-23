Появились подробности о состоянии открывшего стрельбу на вокзале в российском городе

РЕН ТВ: У открывшего на вокзале в Россоши мужчины «снесло голову»

У мужчины, открывшего огонь по людям на вокзале в Россоши Воронежской области, «снесло голову». О состоянии злоумышленника рассказала сотрудница магазина, находящегося на привокзальной площади, ее слова приводит РЕН ТВ.

Как утверждает женщина, причиной происшествия стал не конфликт, а состояние самого стрелявшего.

«Он зашел к соседке в киоск, купил у нее бутылку пива, вышел, выпил, начал стрелять по народу. (...) Это не конфликт — стрелять по всем сразу», — добавила она.

До этого стало известно, что полиция установила личность преступника, открывшего огонь по людям на вокзале в Россоши. Им оказался ранее судимый Владимир Токарев. Злоумышленнику удалось сбежать с места преступления, в настоящее время ведутся его поиски.