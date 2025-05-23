Правительство Молдавии направило проект денонсации соглашения о Русском доме

Власти Молдавии направили проект денонсации соглашения о Русском доме

Правительство Молдавии направило в парламент проект денонсации соглашения о функционировании Русского дома в Кишиневе. Об этом сообщает ТАСС.

«Соглашение между правительством Республики Молдова и правительством Российской Федерации о создании и функционировании культурных центров подлежит денонсации», — указано в сообщении.

Минкультуры Молдавии, как сообщает агентство, обосновало решение настоящей геополитической ситуацией, поскольку соглашение может быть использовано для «продвижения искаженных нарративов».

Ранее экс-президент республики, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что власти республики юридически не смогут закрыть Русский дом в Кишиневе. Решение властей он прокомментировал словами о том, что российско-молдавские отношения находились «на дне», но «снизу опять постучали».