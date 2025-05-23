Западные лидеры предложили альтернативные площадки для переговоров России и Украины

La Repubblica: Мелони обсудила альтернативные места для переговоров РФ и Украины

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в серии телефонных разговоров с европейскими и американскими представителями обсудила альтернативные площадки для возможных мирных переговоров России и Украины вместо Ватикана. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica со ссылкой на источники.

«Вариант с Ватиканом уходит на второй план — по крайней мере на данном этапе. (...) Итальянский премьер-министр, потратившая немало сил на вариант со Святым престолом, решительно открыта для альтернатив», — сказано в сообщении.

Отмечается также, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживают идею проведения переговоров в Женеве. Среди других возможных мест рассматривается и Стамбул, где ранее проходил первый раунд переговоров.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Ватикан как площадка не подходит для следующего раунда переговоров Москвы и Киева. Он подчеркнул, что будет «немножко неэлегантно», если православные страны будут обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин конфликта, на католической площадке.