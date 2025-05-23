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19:03, 23 мая 2025Экономика

Предсказан ответ Евросоюза на пошлины Трампа

Гапоненко: Евросоюз может принять аналогичные меры в ответ на пошлины Трампа
Вячеслав Агапов

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В ответ на 50-процентные импортные пошлины, которые предложил ввести президент США Дональд Трамп, Евросоюз (ЕС) может принять аналогичные меры. Такую реакцию объединения предсказал кандидат экономически наук, доцент кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Николай Гапоненко, его цитирует ТАСС.

В первую очередь ужесточение торговли затронет крупнейших торговых партнеров США — Германию, Францию и Италию. По мнению эксперта, оно создаст значительные экономические и политические риски, способные вызвать серьезные негативные последствия для всех участников процесса: европейские товары станут дороже и будут менее конкурентоспособными на американском рынке.

«Страны-партнеры обеих сторон, такие как Китай и Япония, окажутся перед выбором стороны, что создаст дополнительные политические риски и вызовы для глобальной стабильности», — добавил Гапоненко.

Повышение стоимости импортных товаров усилит инфляционное давление внутри страны и затронет американский бизнес, использующий компоненты европейского производства. Все это окажет негативное влияние на глобальную торговлю и цепочки поставок, создавая неопределенность для компаний, работающих в третьих странах, предполагает эксперт.

Глава Министерства иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что намерение президента США Дональда Трампа повысить импортные пошлины на товары из Евросоюза не принесет выгоды ни одной из сторон торгового противостояния. Резкое ужесточение экономической политики властей США сдержит развитие обоих рынков — как самих Соединенных Штатов, так и ЕС, добавил он.

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