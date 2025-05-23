В Европе отреагировали на желание Трампа нанести новый торговый удар

Глава МИД ФРГ Вадефуль: От новых пошлин США против ЕС не выиграет никто

Намерение президента США Дональда Трампа повысить импортные пошлины на товары из Евросоюза (ЕС) не принесет выгоды ни одной из сторон торгового противостояния. Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Йоханн Вадефуль, его слова приводит РИА Новости.

Подобным образом руководитель немецкого ведомства отреагировал на желание главы Белого дома поднять импортные пошлины на товары из ЕС до 50 процентов от таможенной стоимости. Вадефуль подчеркнул, что резкое ужесточение экономической политики властей США сдержит развитие обоих рынков — как самих Соединенных Штатов, так и ЕС. «Подобные пошлины никому не помогут», — заявил глава МИД ФРГ.

Он добавил, что власти Германии полностью поддерживают позицию Еврокомиссии по этому вопросу. Руководство ЕС, отметил Вадефуль, делает ставку на проведение конструктивных переговоров с американскими коллегами по поводу нынешних торгово-экономических разногласий. Именно дипломатическим путем, по его мнению, можно прийти к компромиссной сделке, устраивающей обе стороны. «Поэтому мы и далее делаем ставку на переговоры», — резюмировал немецкий министр.

Ранее Трамп заявил о планах резко ужесточить таможенную политику США в отношении европейских товаров с 1 июня 2025 года. Глава Белого дома посетовал, что нынешние переговоры с представителями ЕС оказались безрезультатными. «Наши дискуссии с ними ведут в никуда», — подчеркнул президент США. По его словам, одной из главных целей создания ЕС было получение преимущества над Вашингтоном в торговле. Трамп считает, что европейские власти по-прежнему придерживаются подобной задачи. На этом фоне он еще раз напомнил европейским компаниям, что те могут избежать повышенных пошлин на свою продукцию, если перенесут ее производство на территорию США.