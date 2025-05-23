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15:31, 23 мая 2025Экономика

Трамп предложил установить для Евросоюза импортные пошлины в 50 процентов

Трамп: Рекомендую ввести для Евросоюза импортные пошлины в 50 процентов с 1 июня
Вячеслав Агапов

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп рекомендовал установить для Евросоюза импортные пошлины в 50 процентов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Глава государства предложил ужесточить тарифы, так как с Брюсселем сложно вести дела, и все переговоры по поводу торговли «ни к чему не ведут».

«Наши дискуссии с ними ведут в никуда! Поэтому я рекомендую с 1 июня 2025 года ввести прямые пошлины в 50 процентов для Европейского союза», — заявил он.

По словам Трампа, одной из первоочередных целей создания Евросоюза было получение преимущества над Соединенными Штатами в торговле. Как следует из данных аппарата представителя США на торговых переговорах Джеймисона Грира, дефицит в торговле между Америкой и ЕС в 2024 году вырос до 235,6 миллиарда долларов (плюс 12,9 процента). Пошлины призваны компенсировать эти расхождения. Однако, напомнил Трамп, европейским компаниям не нужно будет платить тарифы, если они будут производить свою продукцию в США.

В начале мая стало известно, что Евросоюз собирается обложить дополнительными пошлинами американские товары на сумму около 100 миллиардов евро. Такой шаг Брюссель предпримет в случае, если продолжающиеся торговые переговоры с Вашингтоном не дадут удовлетворительного результата. Пока в контексте продолжающихся переговоров ожидается, что большая часть тарифов, под действие которых уже попало почти 70 процентов европейского экспорта на 380 миллиардов евро, останется в силе.

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