Прибывший в Россию кокаин в розах попал на видео

ФТС показала видео со спрятанным в розах кокаине, прибывшем в РФ из Эквадора

Спрятанный в розах кокаин на 200 миллионов рублей приехал в Россию из Эквадора

Начало событий в новости Спрятанный в розах кокаин на 200 миллионов рублей приехал в Россию из Эквадора

Партия кокаина, спрятанная в розах, была изъята из арендованного гаража в Московской области. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

На кадрах видны силовики, которые находят картонные коробки в полости, вынимают и обнаруживают среди роз трубочки с наркотиком.

Стоимость контрабанды, прибывшей в Россию из Эквадора на черном рынке оценивается в 200 миллионов рублей. Наркотик весом 15,6 килограмма выявили сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС и Центральной оперативной таможни.

Получатель фуры, прибывшей из Эквадора, гражданин Колумбии по указанию сообщников спрятал картонные коробки с цветами. Туда прибыли силовики и изъяли четыре полимерных пакета с белым порошком, еще четыре были обнаружены при обыске в съемной квартире иностранца.

Экспертиза подтвердила, что содержимое пакетов является наркотиком. Возбуждено уголовное дело.