Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:51, 23 мая 2025Силовые структуры

Спрятанный в розах кокаин на 200 миллионов рублей приехал в Россию из Эквадора

ФТС: В РФ из Эквадора прибыла партия кокаина, спрятанного в розах, на ₽200 млн
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ФТС России

В Россию из Эквадора прибыла партия кокаина, спрятанная в розах, стоимостью 200 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

Наркотик весом 15,6 килограмма был замаскирован в трубочки, которые отправители уложили в коробки среди цветов. Контрабанду выявили сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС и Центральной оперативной таможни.

Получатель фуры, прибывшей из Эквадора, гражданин Колумбии по указанию сообщников спрятал картонные коробки с цветами в арендованном гараже в Московской области. Туда прибыли силовики и изъяли четыре полимерных пакета с белым порошком, еще четыре были обнаружены при обыске в съемной квартире иностранца.

Экспертиза подтвердила, что содержимое пакетов является наркотиком, чья стоимость на черном рынке оценивается в 200 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

20 мая сообщалось, что ФСБ пресекла поставку в Россию 1,8 тонны кокаина стоимостью 6 миллиардов рублей в Европу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Потери несут очень большие». Батальон «Айдар» развернул полевые крематории на границе ДНР

    Виновников крупного лесного пожара задержали в Забайкальском крае

    Найденный в московской квартире азиатский львенок попал на видео

    Воюющего за Украину наемника из Австралии заочно осудили в ДНР

    В России появились новые пассажирские вагоны с длинными полками

    Победитель «Евровидения» выступил против участия Израиля в конкурсе

    Уволенная из-за скандального видео дочери о СВО чиновница решила порвать с партией

    Под Москвой мигрантка несколько раз ударила чужого ребенка на детской площадке

    Появились новые кадры с уничтоженной под Суджей западной техникой ВСУ

    В Госдуме заявили о возможном включении части Одесской области в буферную зону России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости