Спрятанный в розах кокаин на 200 миллионов рублей приехал в Россию из Эквадора

ФТС: В РФ из Эквадора прибыла партия кокаина, спрятанного в розах, на ₽200 млн

В Россию из Эквадора прибыла партия кокаина, спрятанная в розах, стоимостью 200 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

Наркотик весом 15,6 килограмма был замаскирован в трубочки, которые отправители уложили в коробки среди цветов. Контрабанду выявили сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС и Центральной оперативной таможни.

Получатель фуры, прибывшей из Эквадора, гражданин Колумбии по указанию сообщников спрятал картонные коробки с цветами в арендованном гараже в Московской области. Туда прибыли силовики и изъяли четыре полимерных пакета с белым порошком, еще четыре были обнаружены при обыске в съемной квартире иностранца.

Экспертиза подтвердила, что содержимое пакетов является наркотиком, чья стоимость на черном рынке оценивается в 200 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

20 мая сообщалось, что ФСБ пресекла поставку в Россию 1,8 тонны кокаина стоимостью 6 миллиардов рублей в Европу.