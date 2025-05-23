Пристрастившийся к марихуане россиянин в приступе бреда выпал из окна в Таиланде

Pattaya Mail: Россиянин в приступе бреда выпал из окна в Паттайе и не выжил

Россиянин в приступе бреда выпал из окна кондоминиума на популярном тайском курорте Паттайя и не выжил. Об этом пишет местное издание Pattaya Mail.

Уточняется, что сообщение об иностранце, упавшем с большой высоты в районе Джомтьен, поступило в полицию 21 мая. Прибывшие на место правоохранители обнаружили на земле в луже крови 27-летнего гражданина России Михаила Долга. Они накрыли тело простыней и оцепили территорию.

При осмотре помещения, в котором жил россиянин, стражи правопорядка нашли каннабис и принадлежности для курения — их забрали в качестве улик. Охранник кондоминиума рассказал следователям, что до падения иностранец бегал по зданию, бредил и кричал, что его преследуют призраки. Кроме того, он отметил, что мужчина некоторое время назад пристрастился к марихуане.

Соседи также признались полиции, что незадолго до происшествия они слышали ужасающие крики россиянина, которой никогда раньше не вел себя подозрительно. Тело отправили на вскрытие, чтобы определить причину произошедшего.

Ранее индийский турист выпал из окна 15 этажа роскошного отеля в столице Таиланда Бангкоке. Комната, где остановился мужчина, была полна наркотиков: пакеты с марихуаной были разбросаны по столу и полу.

