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17:08, 23 мая 2025Силовые структуры

Продажу истощенной краснокнижной обезьяны сорвали в российском регионе

На Кубани полицейские сорвали продажу краснокнижной обезьяны
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Paulo Nabas / Shutterstock / Fotodom  

В Краснодарском крае полицейские сорвали продажу обезьяны вида капуцин-фавн, который занесен в Международную Красную книгу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

О возможной продаже экзотического животного в полицию сообщили граждане. После этого правоохранители провели контрольную закупку и при передаче денег пресекли попытку продажи. Продавцом оказался житель Адыгеи. Он купил животное на черном рынке и хотел за него получить полмиллиона.

Животное в истощенном состоянии и с ссадинами на теле изъяли и поместили в «Сафари-парк».

Ранее сообщалось, что трехмесячного азиатского львенка изъяли на востоке Москвы.

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