Продажу истощенной краснокнижной обезьяны сорвали в российском регионе

На Кубани полицейские сорвали продажу краснокнижной обезьяны

В Краснодарском крае полицейские сорвали продажу обезьяны вида капуцин-фавн, который занесен в Международную Красную книгу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

О возможной продаже экзотического животного в полицию сообщили граждане. После этого правоохранители провели контрольную закупку и при передаче денег пресекли попытку продажи. Продавцом оказался житель Адыгеи. Он купил животное на черном рынке и хотел за него получить полмиллиона.

Животное в истощенном состоянии и с ссадинами на теле изъяли и поместили в «Сафари-парк».

Ранее сообщалось, что трехмесячного азиатского львенка изъяли на востоке Москвы.