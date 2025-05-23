Продюсер оценил вероятность возвращения Моргенштерна в Россию

Продюсер Рудченко: Моргенштерн и другие иноагенты лишатся концертов в Европе

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко считает, что Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) и другие артисты, уехавшие из страны из-за специальной военной операции (СВО), вскоре не смогут выступать даже за границей. Его слова передает портал «Абзац».

По мнению Рудченко, в ближайшее время рэпер может лишиться вообще всех концертов из-за ужесточения политики европейских властей.

«Украинцы и европейские власти будут возмущаться недостаточной поддержкой, цепляться к происхождению. Иноагенты не смогут вернуться домой, они сами себя загнали в угол. Хотели стать своими там, но "обделались". Их будут гнать отовсюду», — заявил продюсер.

Ранее стало известно, что уехавший из России рэпер сообщил о переносе запланированных в США концертов из-за трудностей с получением визы. Позже было также отменено его шоу в Польше.