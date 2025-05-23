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15:40, 23 мая 2025Силовые структуры

Пропавшего россиянина нашли изрезанным в колодце

В Смоленской области женщина зарезала знакомого и сбросила его тело в колодец
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Смоленской области нашли 43-летнего изрезанного мужчину. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 11 мая в деревне Старый двор 50-летняя местная жительница напала с ножом на мужчину. Затем она сбросила тело в канализационный колодец и сверху прикрыла досками.

О пропаже россиянина заявили 17 мая. Подозреваемую уже задержали, у нее изъяли рукоятку ножа и одежду со следами преступления. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее в Ульяновской области суд приговорил к 23 годам лишения свободы местного жителя, расправившегося с жителем Пензенской области, занимавшимся скупкой домашнего скота.

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