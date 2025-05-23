Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:55, 23 мая 2025Силовые структуры

Россиянина осудили за расправу над религиозным деятелем

В Ульяновской области мужчину осудили на 23 года за убийство муэдзина
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: NickolayV / Shutterstock / Fotodom  

В Ульяновской области суд приговорил к 23 годам лишения свободы местного жителя, расправившегося с жителем Пензенской области, занимавшимся скупкой домашнего скота. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Жертвой стал муэдзин из села Средняя Елюзань Ибрахим Исяняев, уточняет РИА Новости.

По данным ведомства, в апреле 2024 года осужденный решил совершить разбойное нападение на религиозного деятеля. Он назначил встречу с потерпевшим, захватив на нее нож. Во время беседы мужчина потребовал у Исяняева денег. Получив отказ, он несколько раз ударил потерпевшего ножом в грудь. Спасти раненого не удалось. После совершения преступления россиянин забрал у жертвы 300 тысяч рублей, поджег его автомобиль и утопил тело в водоеме.

Мужчина признан виновным по пункту «з» части 2 статьи 105 («Убийство») и пункту «в» части 4 статьи 162 («Умышленное уничтожение чужого имущества») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что жителя города Ейска Краснодарского края арестовали за попытку расправы над отцом жены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США выступили против участия помощника Путина в переговорах по Украине. В чем причина?

    Россиянам спрогнозировали ослабление экспансии китайских машин

    Певицу до смерти избили в российском регионе

    В России сняли на видео падение редкого метеора

    РФ выразила готовность помочь Армении и Азербайджану подписать мирный договор

    Рыбак полчаса сражался с огромной кумжей и побил 45-летний рекорд

    Вяльбе назвала виновных в блокировке допуска россиян в лыжных гонках

    Лавров предложил решение вопроса с подписантом мирного соглашения от Украины

    Меладзе объявил о роспуске группы «ВИА Гра»

    Российская «Игла» пробила беспилотник до платы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости