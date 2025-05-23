Россиянина осудили за расправу над религиозным деятелем

В Ульяновской области мужчину осудили на 23 года за убийство муэдзина

В Ульяновской области суд приговорил к 23 годам лишения свободы местного жителя, расправившегося с жителем Пензенской области, занимавшимся скупкой домашнего скота. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Жертвой стал муэдзин из села Средняя Елюзань Ибрахим Исяняев, уточняет РИА Новости.

По данным ведомства, в апреле 2024 года осужденный решил совершить разбойное нападение на религиозного деятеля. Он назначил встречу с потерпевшим, захватив на нее нож. Во время беседы мужчина потребовал у Исяняева денег. Получив отказ, он несколько раз ударил потерпевшего ножом в грудь. Спасти раненого не удалось. После совершения преступления россиянин забрал у жертвы 300 тысяч рублей, поджег его автомобиль и утопил тело в водоеме.

Мужчина признан виновным по пункту «з» части 2 статьи 105 («Убийство») и пункту «в» части 4 статьи 162 («Умышленное уничтожение чужого имущества») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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