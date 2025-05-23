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09:48, 23 мая 2025Силовые структуры

Россиянин пытался расправиться с отцом жены из-за конфликтов

В Краснодарском крае мужчину арестовали за попытку убийства отца жены
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ

Жителя города Ейска Краснодарского края арестовали за попытку расправы над отцом жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 («Приготовление к убийству по найму»), 33 («Виды соучастников преступления»), 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, у мужчины был длительный конфликт с отцом супруги из-за его плохого отношения к своей умершей супруге, постоянных ссор с дочерью и сожительства с другой женщиной через непродолжительное время после утраты. Россиянин решил организовать расправу над родственником и искал исполнителя для этого. Об этом узнали сотрудники правоохранительных органов. Дальнейшая деятельность подозреваемого была под их наблюдением.

Полицейский выступил исполнителем, который якобы согласился совершить преступление за один миллион рублей. «Заказчик» дал ему адрес, фотографию и расписание жертвы. Житель региона предложил использовать инъекцию препарата, способного привести к летальному исходу. Во время встречи он передал «исполнителю» аванс в размере 100 тысяч рублей. 21 мая 2025 года после получения подтверждающих фотографий мужчина отдал оставшуюся часть денег. Его задержали.

Сопровождение по делу осуществляли сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала членов ОПГ «010» за покушение и вымогательство десяти миллионов рублей.

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