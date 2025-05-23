Проведенный российскими силовиками рейд по залам единоборств попал на видео

В Петербурге силовики провели рейд по залам единоборств

В Санкт-Петербурге силовики провели рейд по залам единоборств. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов заходят в несколько тренировочных залов и начинают проверку документов у всех присутствующих.

В ходе рейда было проверено 50 человек. Пятеро незаконно находились на территории города. У одного был купленный экзамен по русскому языку.

Задержанных доставили в отдел, будет решаться вопрос об их выдворении за пределы России. 11 человек получили повестки о постановке на воинский учет.

Ранее сообщалось, что в российском городе более 30 мигрантов доставили в военкоматы.