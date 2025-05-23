Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:22, 23 мая 2025Силовые структуры

Проведенный российскими силовиками рейд по залам единоборств попал на видео

В Петербурге силовики провели рейд по залам единоборств
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Санкт-Петербурге силовики провели рейд по залам единоборств. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов заходят в несколько тренировочных залов и начинают проверку документов у всех присутствующих.

В ходе рейда было проверено 50 человек. Пятеро незаконно находились на территории города. У одного был купленный экзамен по русскому языку.

Задержанных доставили в отдел, будет решаться вопрос об их выдворении за пределы России. 11 человек получили повестки о постановке на воинский учет.

Ранее сообщалось, что в российском городе более 30 мигрантов доставили в военкоматы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Потери несут очень большие». Батальон «Айдар» развернул полевые крематории на границе ДНР

    Виновников крупного лесного пожара задержали в Забайкальском крае

    Найденный в московской квартире азиатский львенок попал на видео

    Воюющего за Украину наемника из Австралии заочно осудили в ДНР

    В России появились новые пассажирские вагоны с длинными полками

    Победитель «Евровидения» выступил против участия Израиля в конкурсе

    Уволенная из-за скандального видео дочери о СВО чиновница решила порвать с партией

    Под Москвой мигрантка несколько раз ударила чужого ребенка на детской площадке

    Появились новые кадры с уничтоженной под Суджей западной техникой ВСУ

    В Госдуме заявили о возможном включении части Одесской области в буферную зону России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости