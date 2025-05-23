Путин подписал закон о новом порядке выплаты пенсий бывшим силовикам и их семьям

Президент Путин подписал закон, уточняющий порядок выплат пенсий экс-силовикам

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок выплаты пенсий бывшим сотрудникам правоохранительных органов и их семьям. Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Новый порядок выплат касается военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, пожарных, работников пенитенциарной системы, военнослужащих Росгвардии и судебных приставов.

20 мая Госдума во втором и третьем окончательном чтении приняла соответствующий законопроект. В нем прописаны способы получения пенсионных выплат. Теперь пенсионные управления сами могут выбрать перечислять средства через Федеральное казначейство или Сбербанк на счет, вклад или карту, которые укажет получатель. Также закон предусматривает возможность доставки пенсии через Почту России в зависимости от пожелания пенсионера.