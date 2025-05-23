Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:45, 23 мая 2025Силовые структуры

Путин подписал закон о новом порядке выплаты пенсий бывшим силовикам и их семьям

Президент Путин подписал закон, уточняющий порядок выплат пенсий экс-силовикам
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВыплаты россиянам:

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок выплаты пенсий бывшим сотрудникам правоохранительных органов и их семьям. Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Новый порядок выплат касается военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, пожарных, работников пенитенциарной системы, военнослужащих Росгвардии и судебных приставов.

20 мая Госдума во втором и третьем окончательном чтении приняла соответствующий законопроект. В нем прописаны способы получения пенсионных выплат. Теперь пенсионные управления сами могут выбрать перечислять средства через Федеральное казначейство или Сбербанк на счет, вклад или карту, которые укажет получатель. Также закон предусматривает возможность доставки пенсии через Почту России в зависимости от пожелания пенсионера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали первого обмена пленными между Россией и Украиной после переговоров

    Угрожавший пассажирам ножом россиянин стал фигурантом уголовного дела

    Разработан новый подход к борьбе с амебой-убийцей

    Удар «убийц аэродромов» в составе ВС России попал на видео

    У бывшего высокопоставленного полицейского изъяли имущество почти на 70 миллионов рублей

    ЕС начал обсуждение новых санкций против России

    В Израиле возложили вину за расправу над дипломатами в США на трех западных лидеров

    Раскрыта реакция сына Муцениеце на скорое замужество матери

    50-летний Дэвид Бекхэм похвастался Лабубу

    Украина и США начали реализовывать соглашение о недрах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости