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22:43, 23 мая 2025Россия

Путин предложил новую тактику продажи российского оружия зарубежным партнерам

Путин: РФ должна предлагать партнерам широкий спектр услуг, не только вооружения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин предложил новую тактику продажи российского оружия за рубеж. Такое призыв он сделал на совещании по военно-техническому сотрудничеству.

По его словам, для улучшения взаимодействия с зарубежными партнерами необходимо учитывать специфику рынка вооружений. Глава государства отметил, что Россия должна предлагать партнерам за рубежом не только конкретные вооружение и технику, но и более широкий спектр услуг, в том числе совместную разработку образцов и подготовку иностранных специалистов.

Ранее Владимир Путин порассуждал о применении ядерного оружия в рамках специальной военной операции (СВО). По его словам, Россия и без ядерного оружия имеет все, чтобы успешно завершить СВО.

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