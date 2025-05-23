Путин предложил новую тактику продажи российского оружия зарубежным партнерам

Путин: РФ должна предлагать партнерам широкий спектр услуг, не только вооружения

Президент России Владимир Путин предложил новую тактику продажи российского оружия за рубеж. Такое призыв он сделал на совещании по военно-техническому сотрудничеству.

По его словам, для улучшения взаимодействия с зарубежными партнерами необходимо учитывать специфику рынка вооружений. Глава государства отметил, что Россия должна предлагать партнерам за рубежом не только конкретные вооружение и технику, но и более широкий спектр услуг, в том числе совместную разработку образцов и подготовку иностранных специалистов.

Ранее Владимир Путин порассуждал о применении ядерного оружия в рамках специальной военной операции (СВО). По его словам, Россия и без ядерного оружия имеет все, чтобы успешно завершить СВО.