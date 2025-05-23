Раскрыта доля рискованных застройщиков на российском рынке жилья

РАСК: Высокие финансовые риски есть у четверти российских девелоперов

Высокие финансовые риски есть у четверти (20-25 процентов) застройщиков на российском рынке жилья. Долю опасных девелоперов в стране раскрыл гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, эти риски могут стать явными в этом или следующем году. «Это в основном малые региональные застройщики, крупных среди них нет», — уточнил Выломов. Однако даже факт наличия финансовых рисков не означает, что девелопер непременно обанкротится. Речь идет, скорее, об определенных сложностях и кассовых разрывах у компаний.

Глава Национального объединения строителей Антон Глушков добавил, что поручения президента России Владимира Путина о недопущении банкротств региональных подрядчиков вселяют надежду на усиление конкурентоспособности в отрасли и возвращение доверия инвесторов.

Ранее стало известно, что нераспроданные квартиры в новостройках создают дополнительные проблемы и финансовые риски для застройщиков. Компаниям в том числе приходится оплачивать коммунальные услуги и налог на имущество.