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17:18, 23 мая 2025Экономика

Раскрыта судьба нераспроданных новостроек в России

Эксперт Чернокульский: Нераспроданное новое жилье создает проблемы застройщикам
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Нераспроданные квартиры в новостройках создают дополнительные проблемы и финансовые риски для застройщиков. Судьбу такого жилья раскрыл директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский, пишет Ura.ru.

По состоянию на март 2025 года на первичном рынке не продано около 47 процентов квартир, сдача которых запланирована в ближайшие месяцы. В итоге формируется значительный фонд уже построенного, но не реализованного жилья.

«Из-за недоступной рыночной ипотеки и сокращения выдач по льготным программам спроса недостаточно, чтобы распродавать все до сдачи, и объем таких квартир будет расти», — отметил Чернокульский.

После ввода дома в эксплуатацию необходимо оформить право собственности на квартиру, а если ее никто не купил, то она будет зарегистрирована на юридическое лицо-застройщика. В результате организация должна оплатить налог на имущество и регулярно покрывать коммунальные услуги. Для застройщика это становится лишними ежегодными расходами в размере 2-3 процентов от стоимости квартиры. На этом фоне многие девелоперы стремятся как можно быстрее избавиться от такой недвижимости и предлагают хорошие скидки.

За 2024 год продажи новостроек в Москве рухнули на 20 процентов и вернулись к допандемийным уровням 2016 года.

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