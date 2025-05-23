Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:00, 23 мая 2025Россия

Раскрыта возможная причина стрельбы на вокзале в Россоши

Shot: Стрельбе на вокзале в Россоши предшествовал конфликт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress

Стрельбе в Россоши предшествовал конфликт. Возможную причину происшествия раскрыл Shot в Telegram-канале.

Как утверждается в публикации, 38-летний Владимир Токарев поссорился с другим мужчиной и после перепалки с ним достал огнестрельное оружие. Преступник выстрелил мужчине в спину.

Пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице. Кроме того, Shot отмечает, что Токарев также выстрелил в сторону прохожих.

До этого стало известно, что полиция установила личность преступника, открывшего огонь по людям на вокзале в Россоши. Им оказался ранее судимый Владимир Токарев. Злоумышленнику удалось сбежать с места преступления, в настоящее время ведутся его поиски.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве прогремели взрывы

    Крупный американский банк назвал сроки и сценарии завершения СВО

    В Госдуме рассказали об ответе на удары Украины по России

    Названы способы преобразить съемную квартиру без ремонта

    Володин обратился к Зеленскому

    Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье увеличилось

    Момент смертельного ДТП в Подмосковье попал на видео

    Трамп назвал цель введения пошлин против ЕС

    Раскрыта возможная причина стрельбы на вокзале в Россоши

    Появились подробности аварии с микроавтобусом в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости