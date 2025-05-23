Раскрыта возможная причина стрельбы на вокзале в Россоши

Shot: Стрельбе на вокзале в Россоши предшествовал конфликт

Стрельбе в Россоши предшествовал конфликт. Возможную причину происшествия раскрыл Shot в Telegram-канале.

Как утверждается в публикации, 38-летний Владимир Токарев поссорился с другим мужчиной и после перепалки с ним достал огнестрельное оружие. Преступник выстрелил мужчине в спину.

Пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице. Кроме того, Shot отмечает, что Токарев также выстрелил в сторону прохожих.

До этого стало известно, что полиция установила личность преступника, открывшего огонь по людям на вокзале в Россоши. Им оказался ранее судимый Владимир Токарев. Злоумышленнику удалось сбежать с места преступления, в настоящее время ведутся его поиски.