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16:00, 23 мая 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о заказавшей расправу над непослушной дочерью-подростком россиянке

На Урале задержанная за заказ убийства дочери оказалась многодетной матерью
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Россиянка заказала гостю расправу над своей непослушной дочерью-подростком

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Задержанная под Челябинском 46-летняя местная жительница, которая пыталась нанять пришедшего к ней в гости 36-летнего мужчину для убийства ее непослушной 12-летней дочери за 100 тысяч рублей, оказалась многодетной матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По данным правоохранителей, помимо пострадавшей, у женщины есть еще двое детей 2008 и 2019 годов рождения. Ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Кроме того, выяснилось, что семья состоит на учете в органах социальной защиты из-за трудной жизненной ситуации. Сейчас все дети из семьи изъяты и помещены в социальное учреждение.

По информации регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России, ЧП произошло 16 апреля в поселке Измайловский. Многодетная мать пыталась подкупить знакомого для совершения расправы над своей непослушной 12-летней дочерью.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 33, пункту «в, з» части 1 статьи 105 («Подстрекательство к совершению убийства из корыстных побуждений») УК РФ. Сейчас следователи решают вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ранее стало известно, что задержанная пожаловалась знакомому на плохое поведение дочери-подростка и попросила его утопить школьницу в реке Большая Караганка за 100 тысяч рублей. Мужчина спрятал девочку у себя дома и рассказал о намерениях женщины полиции.

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