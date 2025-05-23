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12:54, 23 мая 2025Силовые структуры

Россиянка заказала гостю расправу над своей непослушной дочерью-подростком

Под Челябинском задержана женщина, заказавшая гостю утопить ее дочь за ₽100 тыс.
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Под Челябинском задержана 46-летняя местная жительница, которая заказала пришедшему к ней в гости 36-летнему мужчине утопить ее непослушную 12-летнюю дочь за 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, ситуация произошло в поселке Измайловском, в Кизильском районе. Фигурантка пригласила в гости знакомого и пожаловалась на плохое поведение дочери-подростка. Затем она попросила его утопить школьницу в реке Большая Караганка и предложила за это 100 тысяч рублей. Мужчина спрятал девочку у себя дома и рассказал о намерениях женщины полиции.

В отношении нее возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что охранник одной из школ Здвинского района Новосибирской области задержан по обвинению в расправе над трехмесячной дочерью.

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