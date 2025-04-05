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13:48, 5 апреля 2025Силовые структуры

Школьный охранник расправился с дочерью в российском регионе

В Новосибирской области школьный охранник убил свою трехмесячную дочь
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Охранник одной из школ Здвинского района Новосибирской области задержан по обвинению в расправе над трехмесячной дочерью. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Медики выяснили, что у девочки произошло кровоизлияние в мозг после удара по голове. После вердикта патологоанатома 30-летний мужчина сознался, что шлепнул дочь по затылку в момент, когда она плакала, потому что не мог ее успокоить. Мать девочки в это время отводила в школу старшую дочь.

До этого мужчина не был судим. Как говорится в новости, на теле жертвы не было следов насилия.

Ранее сообщалось, что житель Пакистана расправился со своей 14-летней дочерью из-за того, что она выкладывала видео в социальную сеть TikTok. Заявление в полицию подал сам отец, указав в качестве подозреваемых «неизвестных лиц», но следователи выяснили, что к преступлению причастны члены семьи.

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