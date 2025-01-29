В Пакистане мужчина убил свою дочь из-за видео в TikTok

Express Tribune: Житель Пакистана убил дочь из-за ее видео в TikTok

Житель Пакистана застрелил свою 14-летнюю дочь из-за того, что она выкладывала видео в социальную сеть TikTok. Об этом сообщает издание Express Tribune.

Утверждается, что заявление об убийстве дочери подал сам отец, указав в качестве подозреваемых «неизвестных лиц». Следователям, однако, удалось установить, что к убийству причастны члены семьи.

«Убийство 14-летней пакистано-американской девочки в Кветте привело к задержанию ее отца и дяди, которые признались в планировании убийства из-за ее использования социальных сетей», — указано в сообщении. Отмечается, что семья переехала в Пакистан после 28 лет жизни в США.

Ранее в Пакистане мужчина попытался снять ролик со львом для своей страницы в TikTok и поплатился за это. Блогер подошел к клетке, где находился хищник, и начал снимать видео с ним на фоне. Внезапно лев напал на мужчину, просунувшись сквозь прутья клетки.